Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po današnjih pogovorih izrazil prepričanje, da bodo ti privedli do obsežne normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo. Izrazil je tudi veselje, da pogovori ponovno potekajo pod pokroviteljstvom EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dialog med Srbijo in Kosovom poteka pod okriljem Evropske unije. Srbska in kosovska delegacija sta se danes najprej ločeno sestali s predstavniki EU, nato je sledil skupni sestanek.

Vučić je po pogovorih dejal, da so danes govorili o pomembnih temah, a bo za Srbijo težko, saj se ne pogovarja samo s Prištino, ampak tudi z Brusljem in najmočnejšimi državami, ki so priznale samostojnost Kosova. Napovedal je, da naj bi prihodnji teden sledili pogovori na tehnični ravni, od septembra pa tudi pogovori o drugih temah, vključno s po njegovih besedah najtežjim vprašanjem premoženja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po besedah srbskega predsednika imata Beograd in Priština v dialogu diametralno nasprotne zahteve. Dodal je, da je bila ena od današnjih tem pogovorov tudi gospodarstvo, in se zavzel za sklenitev trgovinskega sporazuma, ki bi bil dober za obe strani, »za Beograd in Prištino«.

Hoti pa je po poročanju kosovskih medijev po srečanju dejal, da je bilo to težavno, a da so na njegov predlog govorili tudi o dveh pomembnih vprašanjih, in sicer o pogrešanih osebah ter gospodarskemu sodelovanju, in da so dosegli napredek. Zatrdil je tudi, da bo neomajno vztrajal pri svojih stališčih, ki jih je danes predstavil.

Vučić in Hoti sta že v nedeljo sodelovala na virtualnem srečanju, na katerem sta prav tako sodelovala Borrell in posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak.

Beograd in Priština sta pogajanja o normalizaciji odnosov pod okriljem EU začela leta 2011, saj Srbija neodvisnega Kosova ne priznava. Ob več dosežkih med drugim še vedno ni uresničen dogovor o oblikovanju skupnosti srbskih občin na Kosovu. Pogajanja so zastala konec leta 2018 zaradi uvedbe kosovskih 100-odstotnih carin na srbsko blago in vztrajanja Srbije pri kampanji za umik priznanja Kosova. Nova Hotijeva vlada je letos carine odpravila.