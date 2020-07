V obdobju, ko se Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana približuje svoji polnoletnosti, saj bo oktobra minilo osemnajst let od ustanovitve ljubljanskega zavetišča, se na Gmajnicah lahko veselijo številnih posodobitev. Potem ko so že decembra lani odprli sodobno domovanje za zapuščene pse, so zdaj delavci končali tudi gradnjo nove veterinarske ambulante, do predvidoma jeseni pa naj bi bila končana tudi gradnja novih prostorov za mačke.

Ambulanta s sodobno opremo

Nova veterinarska ambulanta na Gmajnicah je predvsem prijaznejša do živali, obiskovalcev in zaposlenih, so poudarili v zavetišču. Med drugim imajo veterinarji zdaj v sklopu ambulante dve kirurški dvorani, večjo za pse in manjšo za mačke, kjer so mogoči tudi zahtevnejši posegi, rentgenski aparat in ultrazvok ter laboratorij z varnim mestom za obdelavo vzorcev. »Ocenjujemo, da bomo letno opravili vsaj 1500 laboratorijskih testiranj in dodatnih tisoč vzorcev krvi,« je pojasnil vodja ljubljanskega zavetišča Marko Oman.

Del nove veterinarske ambulante so tudi prostori za druge živali. V zavetišču namreč ne sprejemajo le zapuščenih psov in mačk, temveč pri njih začasno domovanje najdejo tudi denimo sobne ptice, kot so skobčevke in nimfe, kunci, hrčki, činčile ter vedno več plazilcev. »Dobili smo že tudi prošnjo, da sprejmemo krokodila,« se spominja Marko Oman.