Če je staro mestno jedro julija lani skorajda pokalo po šivih od množice turistov in so se mu domačini raje izognili, je letos slika precej drugačna. Ulice v Stari Ljubljani so v primerjavi s preteklimi poletnimi sezonami občutno bolj prazne.

Da je novi koronavirus močno oklestil turizem in da imajo posledično v ljubljanskih turističnih namestitvah še precej prostih sob, razkriva tudi pogled na spletni portal booking.com. Kdor bi želel ta konec tedna prenočiti v Ljubljani, lahko trenutno izbira med več kot tristo namestitvami, od ugodnejših hostlov do sob v prestižnih hotelih. Najcenejša nočitev s sobote na nedeljo za dva odrasla na portalu denimo stane približno 30 evrov, nočitve v najdražjih apartmajih, ki so običajno v centru mesta, pa je mogoče rezervirati za okoli 200 evrov.

Turistični obisk precej nižji

A čeprav je mesto bolj mirno, se zdi, da se turisti, tudi tisti iz tujine, počasi vendarle vračajo v mesto. Včeraj popoldne je bilo denimo v vrsti za sladoled slišati klepet skupinice čakajočih v angleškem jeziku, na Mestnem trgu je pročelje Magistrata in Robbov vodnjak navdušeno fotografirala gruča nemško govorečih obiskovalcev, Zmajski most je prečkala skupina iz Madžarske, mimoidoči pa so lahko v minulih dneh v mestu slišali tudi kar nekaj hrvaščine.

Temu pritrjujejo tudi začasni podatki republiškega statističnega urada, ki jih objavljajo s približno dvomesečnim zamikom. Podatki kažejo, da je Ljubljana še vedno bolj kot za domačine privlačna za tuje goste. Na statističnem uradu so denimo maja, torej v obdobju takoj po koncu epidemije, v glavnem mestu našteli 965 prihodov turistov, od tega jih je bilo 594 iz tujine. Podobna je statistika pri prenočitvah, po kateri so tuji turisti v prestolnici maja opravili skoraj 2500 nočitev, domači obiskovalci pa dobrih šeststo. Številke so sicer zelo nizke, saj so bili nastanitveni obrati zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa do sredine maja še zaprti, po 18. maju pa so se začeli postopoma odpirati. Za primerjavo: lanskega maja so v Turizmu Ljubljana v glavnem mestu našteli skoraj 100.000 prihodov turistov in nekaj manj kot 200.000 prenočitev. Od tega so slabih 95.000 prihodov in dobrih 193.000 prenočitev opravili tujci.