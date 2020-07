Andrej Vrščaj, ki je obtožen, da je 1. februarja okoli 13. ure s sekiro večkrat udaril po glavi svojega soseda, 69-letnega Vinka Pekliča, da je ta mrtev obležal v mlaki krvi in mu niti reševalci niso mogli več pomagati, na sodišču ni priznal krivde za zločin, čeprav je istega dne popoldan policistom v sosednji Avstriji natanko opisal, kaj je storil.

Po zločinu je namreč sedel v avto in se odpeljal neznano kam, zato so naši policisti za njim razpisali iskanje. Že nekaj ur zatem pa so prejeli klic avstrijskih kolegov, ki so povedali, da imajo v bližini Pliberka v postopku moškega, ki trdi, da je v Sloveniji nekoga ubil. Izkazalo se je, da se je osumljeni Vrščaj v Avstriji sam predal tamkajšnjim karabinjerjem, ti pa so ga pridržali in ga v večernih urah predali našim policistom na mejnem prehodu Holmec.

Zaprto za javnost A dobrega pol leta po dejanju, ko so pravosodni policisti Vrščaja iz pripora privedli na celjsko okrožno sodišče, pred sodnico Marjano Topolovec Dolinšek, ta krivde za očitano dejanje ni priznal. Sodnica je zato predobravnavni narok hitro končala in za konec avgusta razpisala glavno obravnavo. Na njej naj bi o okoliščinah, ki so privedle do tragičnega dogodka, najprej zaslišali Nežo Vrščaj, mamo obdolženega, saj je prav od njenega pričanja odvisno nadaljevanje sojenja. A tega, kaj bo povedala, ne bomo slišali, saj je Vrščajev zagovornik po uradni dolžnosti Ivan Levec, z njim pa se je strinjal tudi tožilec, zahteval, da predobravnavni narok in tudi vse nadaljnje obravnave potekajo za zaprtimi vrati sodne dvorane zaradi občutljivih osebnih podatkov iz družinskega življenja. Sodnica je predlog, da bi že predobravnavni narok zaprli za javnost, sicer zavrnila. Bodo pa za zaprtimi vrati opravili zaslišanje mame in izvedencev klinične psihologije ter psihiatrije, ker bo govor o zdravstvenem stanju obdolženca. Predvideno pa je tudi neposredno zaslišanje dveh izvedencev sodne medicine ter ene od prič. Šlo naj bi za Vrščajevega prijatelja, ki je usodnega dne dopoldan prišel v domačo hišo na Polzeli, kjer sta obdolženčeva mama in njen prijatelj na vrtu za hišo sekala drva.