V skladu z vladnim predlogom o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski (SV) med letoma 2021 in 2026, ki ga je predstavil minister za obrambo Matej Tonin, bi SV v tem obdobju namenili 780 milijonov evrov, od tega večino za nabave oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine, načrtovan pa je tudi nakup letala in dveh helikopterjev.

Vojska med drugim ukrepa v naravnih nesrečah, pomagala pa je tudi med epidemijo covida-19, je dejal minister. Sredstva za obrambo so se od leta 2010 po njegovih besedah drastično manjšala. SV je izgubila približno tisoč pripadnic in pripadnikov, zato je treba stvari zastaviti občutno drugače, je pozval.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v SDS dejali, da Slovenija noče biti več neverodostojna članica Nata in EU. Predlog predvideva nakup nujne opreme, ki bo morala ustrezati standardom v zavezništvu, je dejal Jožef Lenart. Slovenskih vojakov po njegovem prepričanju ni mogoče poslati na teren v 30 let starih avtomobilih in z zastarelo opremo.

Če naj bo SV sodobna vojska, ji je treba nameniti sredstva, so se strinjali tudi v NSi. Od njenih nujnih potreb se ne bi smeli obračati stran, je menil Andrej Černigoj, ki je zagotovil, da bodo vsi nakupi racionalni. Zaveze partnerskim državam v Natu ne bi smele več ostajati neizpolnjene, je pozval.

Predlog je pomemben, ker je ocena pripravljenosti SV že od leta 2013 nezadostna, so izpostavili v SMC. Strinjajo se s predlagano dinamiko, saj mora biti SV dobro opremljena, je poudarila Monika Gregorčič.

Ocena pripravljenosti SV bo s pomočjo predloga boljša, so menili tudi v DeSUS. Investicije v SV so investicije v našo državo, je poudaril Franc Jurša. Vojska mora biti po njegovem mnenju ustrezno pripravljena na naloge, ki jih ima.

Po mnenju SNS mora koncept prenove SV temeljiti na sodobnih načelih. Po besedah Zmaga Jelinčiča Plemenitega se je v okviru predvidenega obsega sredstev smiselno navezati tudi na področji razvoja in infrastrukture. Poleg tega bi bilo treba razmisliti o lastni proizvodnji sredstev za obrambo, je pozval.

V LMŠ so po drugi strani izpostavili, da je bila v času vlade Marjana Šarca varnost države med prednostnimi nalogami. Z belo knjigo o obrambi so po besedah Rudija Medveda začrtali glavne smernice na tem področju. Zdaj načrtovani obseg sredstev za investicije pa mora biti po njegovem bolj realen glede na to, da se obeta precejšen padec gospodarske rasti.

Kriza zaradi epidemije je prednostne naloge države zelo spremenila, so spomnili v SD. V okoliščinah, ko sta področji sociale in zdravja zelo pomembni, so zadržani do načrtovanega obsega sredstev po predlogu, je povedal Samo Bevk.

V SAB pa so vprašali, kako bo mogoče ob vseh načrtih iz koalicijske pogodbe glede zdravstva in skrbi za starejše zagotoviti dovolj sredstev še za krepitev obrambnega resorja.

Predlogu pa odločno nasprotujejo v Levici, kjer so splošno razpravo tudi zahtevali. Za domove za starejše, za študentske domove in za bolnišnice ni denarja, za orožje pa se je hitro našel, je dejal Miha Kordiš. V Levici bodo storili vse, da predlog ne bo sprejet.