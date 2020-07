Britanski vladni Nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC) je sporočil, da je skupina, znana kot APT29, Cozy Bear in The Dukes, napadla organizacije v veliki Britaniji, ZDA in Kanadi, ki razvijajo cepivo proti covidu-19. Kot so dodali, je bil namen napadov najverjetneje ukrasti podatke in intelektualno lastnino v zvezi z razvojem in testiranjem cepiva.

NCSC ocenjuje, da so hekerji skupine APT29 skoraj zagotovo del ruske obveščevalne službe. »Popolnoma nesprejemljivo je, da ruska obveščevalna služba napada tiste, ki se borijo proti pandemiji koronavirusne bolezni 19,« je izpostavil britanski zunanjo minister Dominic Raab. "Medtem ko drugi s svojim brezobzirnim ravnanjem zasledujejo sebične interese, Velika Britanija z zaveznicami nadaljuje težko nalogo najti zdravilo in zavarovati javno zdravje,« je dodal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je očitke že zavrnil kot neutemeljene. »Nimamo podatkov o tem, kdo bi lahko napadel britanska farmacevtska podjetja, a lahko rečemo eno: Rusija nima nič s temi poskusi,« je dejal. »Ne bomo trpeli niti teh očitkov niti novih očitkov o vmešavanju v lanske volitve v Veliki Britaniji,« je poudaril po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.