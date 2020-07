Naivne uporabnike twitterja je v sredo zvečer razveselila kopica tvitov ameriških politikov, zvezdnikov in drugih bogatašev, v katerih so ponujali hiter in lahek zaslužek. »Zaradi covida-19 želim nekaj vrniti skupnosti! Vse poslane bitcoine bom vrnil dvojno. Če mi pošljete 1000 dolarjev, jih boste nazaj dobili 2000! To velja le naslednjih 30 minut! Uživajte,« je bilo mogoče prebrati na profilu Baracka Obame. Ne zgolj bivši ameriški predsednik, bitcoine so na svojih profilih ponujali tudi šef Tesle in Space X ter milijarder Elon Musk, demokratski predsedniški kandidat in nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, zakonca Kanye West in Kim Kardashian, nekdanji newyorški župan in milijarder Michael Bloomberg, vlagatelj in šesti najbogatejši človek na svetu Warren Buffet, boksar Floyd Mayweather, direktor Amazona in trenutno najbogatejši zemljan Jeff Bezos ter prejšnji lastnik te titule Bill Gates. Enaka velikodušnost je vela tudi iz objav podjetij Apple in Uber.

Da vse skupaj močno smrdi, kar precej naivnežev ni zaznalo, saj so kliknili na v tvitih zapisane povezave do digitalnih denarnic in vanje nakazali skupno 12,8 bitcoina oziroma več kot 100.000 evrov. Da se bodo morali za dvojno povračilo plačanega zneska obrisati pod nosom, se je izkazalo precej hitro. Tvit »Počutim se radodarnega, podvojil bom znesek, ki mi ga pošljite na BTC-naslov!« je s profila Elona Muska izginil že nekaj minut po objavi, a mu je sledil drugi in nato še tretji tvit z enako vsebino. Tudi skrbniki Bidnovega računa so hekerski napad opazili že po nekaj minutah ter tvit takoj izbrisali. Kmalu so se odzvali tudi v podjetju Twitter, kjer so potrdili hekerski napad. »Gre za koordiniran napad na naše zaposlene, ki imajo dostop do internih orodij,« so tvitnili ter začasno zaklenili vse pooblaščene profile (gre za profile z modro kljukico, znakom, ki potrjuje verodostojnost profila). »Lastnikom profilov bomo dostop vrnili, ko bomo lahko povsem prepričani, da je to varno,« so še sporočili.