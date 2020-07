Po poročanju Reutersa, je predsednik Zvezne agencije za omrežje Jochen Homann dejal, da ni razloga, da bi Huawei že na začetku izključili, saj so bili na ravni države sprejeti vsi varnostni ukrepi. Uporablja se samo zaupanja vredna tehnologija. Homann je svoje stališče upravičil z varnostnim katalogom, ki so ga razvile agencija za omrežje, Zvezni urad za informacijsko tehnologijo in Informacijski pooblaščenec. Zahteve varnostnega kataloga zagotavljajo, da so vsi tehnološki dobavitelji zanesljivi.