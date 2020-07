Beroš je še dejal, da je trenutno na Hrvaškem 1190 aktivnih primerov okužb z novim koroanvirusom, kar je 14 manj, kot je bilo dan prej. V bolnišnicah se zdravi 136 bolnikov s covidom-19, med njimi je šest ljudi na ventilatorjih. Kot je dodal, na Hrvaškem v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 ni umrl nihče. Skupno je doslej zaradi covida-19 umrlo 120 bolnikov. Na Hrvaškem so doslej testirali nekaj manj kot 95.400 ljudi, med njimi 1690 v zadnjih 24 urah.

Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah največ novih okužb z novim koronavirusomn na območju Zagreba, iz katerega so poročali o 24 novih okužbah. V slavonskih županijah so potrdili 21 novih okužb.

Ko gre za obalne županije, je največ novih primerov v zadnjih 24 urah prijavila splitsko-dalmatinska županija, v kateri so tako kot v sredo potrdili devet okužb. V zadrski županiji so imeli štiri nove primere, po enega okuženega so imeli v istrski in šibensko-kninski županiji. Iz primorsko-goranske županije so sporočili, da od srede niso imeli novookuženih, tako kot jih niso imeli niti v šestih drugih celinskih županijah. Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Prvi mož hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je danes dejal, da imajo nekateri od 16 laboratorijev, ki na Hrvaškem opravljajo testiranja na okužbo z novim koronavirusom, občasno tehnične težave pri vpisu novih primerov na spletni platformi. Kot je pojasnil, je takšen primer tudi danes s primorsko-goransko županijo, v kateri v preteklih 24 urah niso imeli novih okužb, v nacionalnem štabu pa so šele danes evidentirali 13 primerov okužb, o katerih so v županiji s sedežem na Reki obvestili javnost v torek in sredo.

Hrvaški minister za zdravstvo Beroš je danes pred novinarji še izpostavil, da se je epidemiološko stanje na Hrvaškem poslabšalo v zadnjih 20 dneh ter da v štabu vsak dan obravnavajo možnosti za uvajanja dodatnih selektivnih protiepidemioloških ukrepov glede na stanje z okužbami na terenu. Menil je tudi, da je najkrajša pot za omejevanje števila okužb spoštovanje vseh nujnih ukrepov in priporočil, ki so jih objavili epidemiologi. Prebivalce je zaprosil, naj bodo potrpežljivi, samodisciplinirani in se odgovorno obnašajo.

V Severni Makedoniji 94 novih okužb V Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili 94 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je osem ljudi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Skupno se je v Severni Makedoniji z novim koronavirusom okužilo 8623 ljudi, od tega jih je 4603 ozdravelo, umrl pa je 401 bolnik. Trenutno je v državi aktivnih 3619 primerov okužbe z novim koronavirusom.