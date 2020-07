V 1,3-milijardni, drugi najbolj obljudeni državi na svetu, zadnje tedne na pobudo regionalnih vlad znova uvajajo karantene in ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako so tudi v revni državi Bihar na severu Indije danes za 14 dni znova uvedli karanteno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

13-milijonsko mesto Bangalore v južni državi Karnataka je enak ukrep za teden dni uvedlo v sredo. Karnataka je sicer četrta najbolj prizadeta zvezna država v Indiji s skoraj 50.000 primeri okužbe.

Majhna obalna zvezna država Goa, priljubljena med turisti, bo danes uvedla tridnevno karanteno in nočno policijsko uro do 10. avgusta. Oblasti izpostavljajo, da preveč ljudi ne spoštuje ukrepov in da se še naprej udeležujejo zabav.

V Indiji je covid-19 doslej zahteval 24.915 življenj, potrdili so 968.876 primerov okužbe, ki zadnji teden strmo naraščajo. Skoraj pet dni ta teden poročajo o največjem dnevnem številu okužb, ki znaša od 27.000 do 29.000 primerov, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa.

Najhuje prizadeta je zahodna zvezna država Maharashtra, kjer so v sredo potrdili 8000 novih primerov okužbe, skupno 275.000. Umrlo je že več kot 10.000 ljudi. Najhuje je prizadeta prestolnica zvezne države Mumbai, kjer so potrdili skupno skoraj 100.000 okužb, navaja britanski BBC.

Južna Azija je na poti, da postane naslednje žarišče pandemije, opozarja Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Regionalni predstavnik zveze John Fleming je opozoril, da se v regiji, kjer živi četrtina človeštva, virus širi z zaskrbljujočo hitrostjo, medtem ko je pozornost sveta usmerjena na ZDA in Latinsko Ameriko.