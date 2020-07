Trump in njegov brat ter sestri so skušali s tožbo ustaviti izid knjige, ki jo je napisala doktorica psihologije, sicer hčerka njihovega pokojnega starejšega brata, Freda Trumpa mlajšega.

Strica in teti so hoteli Mary Trump po smrti ustanovitelja dinastije Freda Trumpa starejšega prikrajšati za dediščino, zato jih je tožila. Ko je podpisala sporazum, da ne bo nikoli govorila ali pisala o družini, so ji izplačali nekaj milijonov dolarjev.

Na podlagi tega so skušali preprečiti izid knjige, vendar so bili prepozni, saj so bile pravice že prodane izdajatelju Simon & Schuster, ki ga sporazum o molčečnosti ni zavezoval. Knjiga je tako od torka v prodaji.

V njej Trumpova opisuje predsednika ZDA, vendar je bilo takih opisov doslej že nešteto in na ameriške volivce verjetno knjiga ne bo vplivala. O Trumpu je bilo namreč doslej objavljeno že vse, razen njegovih davčnih napovedi.

Za ABC je opisala svoj obisk Bele hiše leta 2017, ko je stricu priporočila, naj "se jim ne pusti potreti". "Deloval je pod hudim stresom, saj ni bil nikoli v položaju, ki ni bil povsem zaščiten pred kritikami in odgovornostjo. Zdel se mi je utrujen," je dejala.

Pri odgovoru na vprašanje, kaj se ji zdi najbolj pomembno, da bi morali vedeti o njenem stricu, pa Mary Trump ni izbirala besed. "Povsem nesposoben je za vodenje te države in nevarno je, da se mu je to dovolilo," je dejala Mary Trump, ki je šele v ponedeljek od sodišča dobila zeleno luč, da lahko javno razpravlja o tem, kar je napisala.