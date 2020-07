Pozor, pozor: včeraj ste bili na kavi z okuženim!

Po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika bo aplikacija, s katero bo mogoče lažje slediti širjenju virusa in prejemati opozorila, če se bodo ljudje znašli v bližini okuženega, na voljo do začetka avgusta. Gre za precej vročo temo, o kateri so te dni razpravljali v parlamentu, prav tako močno odmeva v javnosti, pri čemer je slišati precej nasprotujočih si mnenj in domnev; nekateri opozarjajo na nevarnosti, drugi na koristi. Toda za kaj pravzaprav gre, kako bo aplikacija delovala in kako je videti?