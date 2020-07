Intenzivno zdravljenje potrebuje en bolnik, v domačo oskrbo pa niso odpustili nobene osebe. V sredo ni umrl noben bolnik s covidom-19.

V Hrastniku danes še štiri nove okužbe, dve v domu starejših

V Hrastniku so danes zabeležili štiri nove okužbe s covidom-19, med katerimi sta dva oskrbovanca doma starejših, ena zaposlena v omenjenem domu in en občan, kar pomeni, da je trenutno v tej občini že 23 aktivno okuženih ljudi, od tega deset v domu starejših, pet oskrbovancev in pet zaposlenih, je povedal župan Marko Funkl. Kot je še povedal, je danes v Hrastniku tudi zdravstvena inšpekcija, ki preverja stanje v gostinskih lokalih, od koder je prejšnji teden tudi prišlo do izbruha prvih okužb v drugem valu.

Po njegovem sredinem pozivu k pomoči države in stroke je danes prejel klic ministrstva za zdravje o kadrovski pomoči domu za starejše, ki pa je za zdaj še niso dočakali. »Če tega ne bo, bomo imeli velike težave zagotavljati zdravstvene delavce,« je opozoril hrastniški župan, ki verjame, da se bo tako kot v primerih Šmarja pri Jelšah, Ljutomera, Metlike in nazadnje Vipave tudi za njih našla primerna dodatna delovna sila.

S svojimi zmogljivostmi so se doslej v glavnem lotili ugotavljanja razmer v domu starejših, danes pa se lotevajo tudi jemanja dodatnih brisov občanov, da tako ugotovijo dejansko stanje v občini. Funkl upa, da se bodo stvari nekoliko le umirile, na srečo po njegovem v domu za zdaj ni kakšne eksponentne rasti.