Policija je v sredo popoldne prišla v Hrvatine po klicu ženske, ki je zatrdila, da ji nekdo hoče odpeljati vozilo. Na kraju so policisti našli poškodovan par, oba so odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Do spora je prišlo, ker je 45-letnik prišel do oškodovancev in od njiju zahteval, da mu iz osebnega avtomobila vrneta nahrbtnik, ki ga je pustil v njem. Ker tega nista hotela storiti, je moški z večjim kamnom razbil okna na dveh vozilih in poskušal na silo vstopiti v stanovanjsko hišo, kar sta mu poskušala preprečiti, zato ju je fizično napadel.

Ob prihodu policistov je 45-letnik kraj poskušal zapustiti in policistu grozil, da ima pištolo in da ga bo ustrelil, če se mu približa. Nato je zbežal v gozdiček pod stanovanjsko hišo, kjer so ga policisti izsledili in prijeli ter mu odredili pridržanje. Pri sebi ni imel orožja.

Zoper moškega sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja, povzročitev lažje telesne poškodbe, nasilništvo in poškodovanje tuje stvari. Moškega so sicer odpeljali v izolsko bolnišnico na strokovni pregled za alkohol, mamila in druga psihoaktivna zdravila, so še zapisali na policiji.