Ob morju sončno, drugod oblačno

Danes bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Od severa se bodo pričele pojavljati rahle krajevne padavine. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.