Je mogoče, da so Britanci pozabili brexit? Pandemija novega koronavirusa je v zadnjih mesecih res zasenčila vse drugo, ni pa mogla izbrisati spomina na štiriletno brexitsko tragikomedijo zmešnjav. Vlada zato očitno meni, da je potrebna promocijska kampanja z naslovom Pripravite se na brexit, ki se je na papirju zgodil 31. januarja letos, dejansko pa se bo zgodil 1. januarja 2021, po koncu prehodnega obdobja, ki ga London noče podaljšati. Verjetno dotlej ne bo dogovora o trgovinskem sporazumu, saj so pogajanja z EU na mrtvi točki; po namigih Bruslja zaradi nepripravljenosti britanskega premierja Borisa Johnsona, da se ukvarja s podrobnostmi. Še bolj verjetno je, da si dogovora preprosto ne želi.

Za kampanjo o brexitu bo vlada porabila 93 milijonov funtov (102 milijona evrov). Johnson, ki se je med pandemijo še bolj navdušil nad slogani (piše mu jih glavni svetovalec Dominic Cummings, ki ga imajo za premierja v ozadju), bo brexit na novo prodajal z geslom Preverite, spremenite, pojdite!. Mišljeno je predvsem za britanske uvoznike in izvoznike, ki soglasno ugotavljajo, da je vse, kar počne vlada v pripravah na brexit, premalo in prepozno.

Vlada izvoznikom in uvoznikom priporoča najem izvedencev

705 milijonov funtov (777 milijonov evrov) pa bo vlada porabila za nadzor na meji med Veliko Britanijo in EU, je sporočil minister in brexitski entuziast Michael Gove. Podrobnosti nadzora na dejanski kopenski meji med EU in Veliko Britanijo, ki bo na meji med Irsko in Severno Irsko, bo »sporočila kasneje«. »Z novim dogovorom z EU ali brez njega bo teh 705 milijonov namenjenih za nujno infrastrukturo, tehnologijo in osebje, da se bodo naši trgovci in mejna industrija pripravili na spremembe in izkoristili priložnosti, medtem ko mi postavljamo temelje za najučinkovitejšo in najvarnejšo mejo na svetu,« se je Gove ne samo pohvalil, ampak namignil na nesporazumni razhod z EU. Ni pa povedal, da je vlada kupila veliko zemljišče, 1,2 milijona hektarjev v bližini Ashforda, ki je 36 kilometrov oddaljen od luke Dover. Tam naj bi postavila carinski mejni nadzor za 10.000 tovornjakov, ki zdaj vsak dan prihajajo z evropske celine.

Na osmi strani 208 strani dolgega vladnega dokumenta o uvozu iz EU in izvozu v EU po izteku prehodnega obdobja (31. decembra 2020) je tudi ugotovitev, da so »carinske deklaracije zapletene«. Sledi težko besedilo o tem, na kaj vse bodo morali biti uvozniki in izvozniki pozorni. Vlada jim svetuje najemanje izvedencev, da bi jim pomagali pri navigaciji skozi nova pravila igre. Nikomur se niti ne sanja, kako bo to potekalo. Od tod napovedi kritikov o kaosu. Tudi zato, ker bo uvajanje mejnega in carinskega nadzora, ki ga bodo začeli 1. januarja, trajalo šest mesecev.