Češka vlada je podprla predlog spremembe temeljnega državnega dokumenta, po kateri bi bila uporaba strelnega orožja pri samoobrambi ali obrambi drugih prišteta med temeljne pravice in svoboščine, in sicer v okoliščinah, ki bi jih določil zakon. Odločitev vlade premierja Andreja Babiša je bila precejšnje presenečenje, saj so napovedovali nevtralno držo do spremembe, ki jo je že lani predlagal senat na podlagi 102.000 podpisov pod peticijo, med katerimi so tudi mnogi od politikov.

Češka se je pritožila na sodišče EU zaradi direktive, ki med drugim prepoveduje uporabo polavtomatskih pušk za zasebne namene. V Bruslju so jo sprejeli po terorističnih napadih v Evropi, uradna Praga pa je trdila, da je prepoved preostra do lovcev, ljubiteljev orožja in drugih, ki se držijo zakona, ter da direktiva posega na področje, ki je v pristojnosti držav članic. Decembra lani je sodišče v sodbi dalo prav evropski komisiji in evropskemu parlamentu, rekoč, da direktiva predstavlja usklajeni minimum med državami, ki je primeren tudi zaradi ukinitve notranjih meja v schengenskem območju.

Komisija je lani že žugala Češki in še osemnajstim članicam, tudi Sloveniji, ker omenjene direktive niso vnesle v domačo zakonodajo. Pobuda o spremembi češke listine o temeljnih pravicah in svoboščinah, ki formalno sicer ni del ustave, a ima enako raven in veljavo, je odgovor kritikov direktive, ki nasprotujejo preostrim orožarskim omejitvam v domači zakonodaji, ki jih je treba sprejeti na zahtevo Bruslja. Po predlogu bi v listino vnesli besedilo o »pravici do branjenja svojega življenja ali življenja drugih z orožjem«, eden od pogojev pa bi bil, da bi oseba orožje imela v posesti zakonito. Vprašanje sicer je, ali bo sprememba listine sprejeta, saj potrebuje tripetinsko podporo v obeh domovih parlamenta.

Kritiki trdijo, da je sprememba nepotrebna. Predsednik senatne ustavne komisije Jiri Dienstbier je po poročanju portala expat.cz dejal, da za samoobrambo zadošča že sedanje besedilo v listini. Dienstbier tudi pravi, da bi ljudje s spremembo besedila lahko dobili napačen vtis o svojih pravicah in da bi sledilo povečano kupovanje strelnega orožja. Nasprotniki spremembe opozarjajo še, da je Češka enajsta najbolj varna država na svetu glede na lestvico globalnega indeksa miru (Slovenija je osma). ba, agencije