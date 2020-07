Anketni list

Od stranke SDS sem ponovno prejel anketni list. Vzel sem si čas in pozorno prebral vprašalnik. Na vsa vprašanja sem odgovoril pri polni zavesti. Ob zaključku nizkointeligenčnega testa me spodaj podpisani predsednik vlade poduči, da bo pri svojem delu upošteval tudi moje mnenje. Ta pri njem redko videna humana gesta me je močno ganila. Preučil sem vse zahtevane, celo slikovno prikazane postopke odpošiljanja, vesel dejstva, da je poštnina že plačana. Posredoval sem svoje osebne podatke, kajti samo v tem primeru se lahko potegujem za čudovito nagrado. Zdaj nestrpno čakam nanjo, ali vsaj na komentar neurejenega in razjarjenega napovedovalca strankarske televizije, ki bo s prstom kazal name, češ da sem glup, tako kot velika večina naroda.