V knjigi Franceta Bevka Kaplan Martin Čedermac lahko vsakdo prebere, kako so okupatorji udarili tudi po duhovnikih. V Ljubljanski pokrajini pa italijanska oblast ni ponovila te napake.

Tudi partizani so delali napake. Toda pri njih so napako, kakor hitro so jo zaznali, tudi popravili ali odpravili. Tako je bilo s Protiimperialistično fronto, ki so jo takoj nadomestili z OF, in še nekajkrat.

Od domobrancev so zavezniki in partizani po kapitulaciji Italije pričakovali, da bodo stopili na stran partizanov ali se samostojno borili proti nemškemu okupatorju, zaradi brezbožnih SS-trup in zaradi nemške preureditve sveta.

Tudi za štajerske partizane bi težko rekel, da so bili brezbožni, saj so še po vojni imeli škofa Grmiča, ki je prav zaradi naklonjenosti partizanom izgubil položaj nadškofa za Štajersko.

Tudi vpoklicanim v nemško vojsko na Gorenjskem ne bi zameril. Bili so velike žrtve nacizma. Mnogi so, kakor hitro so mogli, prelomili prisego Hitlerju.

Pavel Premrl, Vipava