Hrastniški župan Marko Funkl je povedal, da imajo po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v njihovi občini danes v primerjavi s torkom že osem okuženih več. Ob tem je dodal, da je v Sloveniji trenutno 266 primerov aktivnih okužb, kar pomeni, da bo ob podobni rasti pri njih že v četrtek desetina vseh pozitivnih v državi. »Zato resnično prosimo za aktivno vključitev vseh strokovnjakov in pristojnih služb v reševanje razmer,« je dejal župan. Spomnil je, da so bile v času epidemije nekatere ustanove zaprte in so si lahko medsebojno pomagali s kadre, zdaj pa so skoraj vsi koraki prepuščeni občinam.

Znova je poudaril, da je hrastniški dom starejših eden tistih, ki imajo izrazito slabe infrastrukturne možnosti, ter dodal, da direktorji zdravstvenih domov in domov za starejše od konca epidemije nimajo več na voljo covid računa, preko katerega bi krili izredne stroške dodatnih del ali zaposlitev, zato so lahko ogrožena življenja ljudi.

Funkl je še povedal, da so tudi na občini sprejeli ukrepe za zmanjšanje možnosti širitve virusa. Stranke se tako morajo za urejanje zadev predhodno naročati po telefonu ali elektronski pošti, brez predhodne najave pa lahko na občini urejajo samo najnujnejše zadeve.

Enake usmeritve za obisk strank sicer že od marca veljajo tudi za tamkajšnjo upravno enoto. Ta je do nadaljnjega zaprta, vstop pa je omogočen le predhodno naročenim strankam, so zapisali na spletni strani vlade. Od ostalih javnih zavodov je mladinski center zaprt, knjižnica pa obratuje po predhodnem naročilu z izdajo knjig na okencu. V občini z današnjim dnem znova zapirajo otroška in športna igrišča, izdali so tudi odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju.

V domu starejših aktivirana rdeča cona

Razmere se vse bolj resne tudi v domu starejših. Po besedah direktorja Draga Kopušarja je do danes pri njih evidentiranih sedem okužb, od tega štiri pri zaposlenih, tri pa pri stanovalcih. Danes so odvzeli brise še vsem preostalim zaposlenim, brise pri stanovalcih pa jemljejo po presoji zdravnika. Medtem so že aktivirali tudi rdečo cono, v kateri je trenutno nameščen en stanovalec z okužbo, tja pa bodo morali tudi ostali okuženi stanovalci, ki sicer ne bodo kazali simptomov. Prva dva okužena sta bila sicer že v začetku tedna prepeljana v mariborsko bolnišnico.

»Zaposleni z okužbo so izločeni iz delovnega procesa, tiste, ki so na dopustu, pa smo poklicali nazaj na delo. Enako velja tudi za tiste, ki bi morali oditi na dopust v naslednjih dneh,« je pojasnil Kopušar. Glede na zdravstvene razmere v občini in hitro naraščanje števila okužb so tudi v zdravstvenem domu že sprejeli nekatere ukrepe in priporočila, ki so nujno potrebni za zmanjšanje tveganja prenosa okužb.

Kot je povedal direktor Gregor Pajič, do nadaljnjega brez predhodne najave ne bo mogoč dostop do zaprtih prostorov. Za nujne primere naj pacienti pokličejo na telefonsko številko 112 ali 03 56 54 451, vse ambulante, dispanzerji in oddelki zdravstvenega doma pa bodo dosegljivi v siceršnjih urah poslovanja. Vse, ki bi sumili na okužbo z novim koronavirusom, Pajič poziva, naj ostanejo doma, se po telefonu povežejo z osebnim zdravnikom in čakajo na nadaljnja navodila. V Hrastniku je do izbruha covida-19 prišlo v zadnjem tednu, potem ko so več okužb zaznali predvsem znotraj skupine ljudi, ki so se okužili na večji zasebni zabavi. Med temi sta bili tudi zaposleni iz doma starejših.