»Ko gre za plačevanje davkov, moramo olajšati življenje poštenim državljanom in podjetjem ter ga otežiti goljufom,« je poudaril evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni. Z današnjim svežnjem na temelju načel pravičnosti in enostavnosti naj bi povečali davčno pravičnost, okrepili boj proti davčnim zlorabam, zajezili nelojalno davčno konkurenco in povečali davčno preglednost. Sestavljajo ga tri ločene, a povezane pobude.

Predlog o upravnem sodelovanju razširja pravila EU o davčni preglednosti na digitalne platforme, kot so Amazon, Airbnb in Uber, tako da bodo tudi ponudniki blaga ali storitev na platformah plačevali pravičen delež davkov. Ta novi predlog naj bi namreč zagotovil, da bodo članice avtomatično izmenjavale informacije o prihodkih, ki jih ustvarijo prodajalci na spletnih platformah.