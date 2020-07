Pinturault domneva, da so se vsi okužili v hotelu v Courchevelu. "To je turistični kraj, kamor prihaja veliko ljudi. V Franciji to ni drugače, kot drugje. Bilo je veliko ljudi in konec marca še nismo imeli nikakršnih ukrepov. Tam smo se očitno okužili," pravi Francoz, ki se na novo sezono pripravlja na Tirolskem.

Kot pravi, posledic ne čuti, izjema je malce slabši čut okusa. "Vse je v redu. Še enkrat sem se dal preveriti v Salzburgu. Vse je normalno, tudi krvna slika. Zdrav sem in to je najbolj pomembno. Imam tudi protitelesa za novi koronavirus. Seveda pa še nihče ne ve, koko dolgo mi bo to koristilo. Morda pol leta, leto, dve ..."