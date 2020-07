Do požara na južnem delu odlagališča smeti v Spuhlji je prišlo malo pred 17. uro, kot so ugotovili policisti, pa je zagorelo na odprtem odlagališču za kosovne odpadke, ki jih je tam trenutno za okoli tisoč kubičnih metrov.

Ko so požar zaznali, je gorel približno kubični meter smeti, a se je nato hitro razširil. Kot so že v torek sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so požar na 120 kvadratnih metrov veliki površini hitro pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Ptuja in Spuhlje.

Požarišče si je v torek zvečer ogledala tudi županja Nuška Gajšek, skupaj z Alenom Hodnikom, direktorjem Javnih služb Ptuj, ki upravljajo z odlagališčem. Gajškova se je ob tem za požrtvovalnost zahvalila gasilcem.