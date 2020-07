Evropska komisija je po mnenju sodnikov neupravičeno trdila, da je bil Apple na irskem deležen ekonomskih ugodnosti oziroma celo državne pomoči.

Irska in Apple sta odločitev po navedbah francoske tiskovne agencije AFP pozdravila. Irska vlada je poudarila, da je bilo že od začetka jasno, da Apple ni bil deležen posebne obravnave. "Plačati je moral ustrezen znesek, skladen z irsko davčno zakonodajo," so dodali.

Pri Applu pa so poudarili, da ni šlo za skupni znesek, temveč za to, kje morajo plačevati davke. Dodali so, da so v zadnjih desetih letih po svetu plačali za več kot sto milijard dolarjev davkov na prihodke in za več deset milijard dolarjev drugih davkov.

Odločitev, na katero se je mogoče pritožiti, sicer po mnenju analitikov predstavlja velik udarec za Evropsko komisijo. Ta si s komisarko za konkurenčnost Margrethe Vestager na čelu že leta prizadeva, da bi velika tehnološka podjetja v EU plačevala višje davke. Razsodba bi lahko vplivala na druge podobne primere; med njimi sta dogovora Ikee in Nikea z Nizozemsko.

Evropska komisija je avgusta 2016 ocenila, da je bil Apple na Irskem deležen nezakonitih davčnih ugodnosti v vrednosti do 13 milijard evrov. V okviru preiskave, ki jo je sprožila junija 2014, je namreč ugotovila, da sta dve davčni stališči (v angleščini tax ruling) Irske, izdani Applu, znatno in umetno znižali davke, ki jih je podjetje plačalo v tej državi, kjer je sicer sedež Appla v Evropi.

Hčerinski družbi Appla na Irskem, Apple Sales International in Apple Operations Europe, sta skoraj celoten dobiček iz prodaje notranje dodelili "glavnemu sedežu", ki pa je po oceni komisije obstajal le na papirju in ni mogel ustvariti takšnih dobičkov. Apple sicer že vrsto let del svojega globalnega poslovanja opravlja prek hčerinskih podjetij na Irskem.

Selektivna davčna obravnava je Applu omogočila, da je za dobičke, ki jih je ustvaril v Evropi, leta 2003 plačal davek od dohodkov pravnih oseb po enoodstotni stopnji, ta stopnja pa se je leta 2014 znižala na vsega 0,005 odstotka.

To je na podlagi pravil EU o državni pomoči nezakonito, ker je Applu omogočilo, da je plačal znatno nižje davke kot druga podjetja, so ocenili v Bruslju. Skladno s tem je komisija odločila, da mora Irska za obdobje med leti 2003 in 2014 izterjati nedovoljeno pomoč z obrestmi vred, kar je naneslo 14,3 milijarde evrov.

Apple je po odločitvi Bruslja denar že rezerviral, a se je na odločitev pritožil z argumentom, da so zaključki komisije "napačni". Pritožila se je tudi Irska, ki je komisiji očitala nepravično oblatenje ugleda države.

Podobno odločitev kot danes je Sodišče EU sprejelo že lani, ko je razveljavilo odločitev komisije iz leta 2015, da mora ameriška veriga kavarn Starbucks Nizozemski plačati 30 milijonov neporavnanih davčnih obveznosti. Zavrnilo pa je pritožbo Fiata, ki mu je Bruselj naložil plačilo podobnega zneska Luksemburgu.