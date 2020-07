Odbor je sprejel dopolnilo, po katerem bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh poleg prodajaln do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, avtobusnih in železniških postajah in letališčih ter v bolnišnicah (kar predvideva že osnovni predlog zakona) odprte tudi prodajalne v pristaniščih, namenjenih za javni promet, in na mejnih prehodih ter tiste prodajalne velikosti do 200 kvadratnih metrov, v katerih bodo ob nedeljah in dela prostih dneh delali tisti, ki so kot samostojni podjetniki nosilci dejavnosti ali zakoniti zastopniki pravne osebe, ki opravlja trgovinsko dejavnost, ali prokuristi v teh osebah.

"Z amandmajem smo našli rešitev, ki je dobra za obe strani," je dejal predstavnik predlagateljev novele Luka Mesec (Levica), in sicer bodo lahko delavci ob nedeljah prosti, obratovale pa bodo lahko manjše trgovine, v katerih bodo delali nosilci dejavnosti oz. zastopniki pravnih oseb sami. Hkrati rešitev ni ustavno sporna, je zatrdil, saj da ni neustavnih razlikovanj med trgovci.

Vlada predloga novele ne podpira. Kot je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc, je sedaj ključen zagon gospodarstva. Pozivi zaposlenih v trgovini so po njegovem mnenju razumljivi in upravičeni, je pa vprašanje, ali je zakon primerno mesto za reševanje problematike delovnega časa. Opozoril je tudi, da se sedanje zaprtje trgovin ob nedeljah (kot ukrep ob epidemiji) ni odrazilo v zmanjšanju števila zaposlenih tudi zaradi protikoronskih ukrepov, ki ohranjajo delovna mesta.

Predstavniki sindikatov v različnih trgovskih podjetjih so poudarili pomen prostih nedelj, da lahko čas preživljajo z družino in prijatelji. Izpostavili so, da je prodajalcev premalo, da so preobremenjeni, posledično je veliko bolniške odsotnosti. Generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič je poudaril, da pričakovanja, da bo prišlo do odpuščanj, ne vzdržijo. Prav tako je zavrnil podatke o padcu prodaje, saj da vključujejo tudi prodajo avtomobilov in goriv, trgovina z živili npr. pa da beleži rast.

Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah je poudarila, da čas za omejevanje obratovanja trgovin ni primeren, saj da bi bilo treba napore usmeriti v zagon gospodarstva. Menila je, da bi morali obratovalni čas opredeliti v bipartitnem dialogu, v kolektivni pogodbi dejavnosti, ne v zakonu. Strinjala se je s predstavniki zaposlenih, da je delo v trgovini težko, je pa pri tem dodala, da lahko vsak svobodno izbira, v katerem poklicu bo delal. Glede kadrov je navedla, da je na zavodu za zaposlovanje največ brezposelnih ravno trgovcev.

V LMŠ so zadovoljni z usklajenim dopolnilom, je dejal Edvard Paulič (LMŠ), saj da rešuje dileme glede obstoja majhnih trgovcev in oskrbe v turističnih krajih. Ocenil je, da so potrošniki sprejeli dejstvo, da so trgovine trenutno ob nedeljah zaprte in da se bo potrošnja razporedila v ostale dni v tednu.