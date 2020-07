Hrvat v prtljažniku prevažal dva državljana Bangladeša

Na mejnem prehodu Slovenska vas so policisti v torek pri mejni kontroli v prtljažniku avtomobila s hrvaškimi registrskimi oznakami odkrili dva državljana Bangladeša, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Hrvatu, ki je tujcema nudil pomoč pri nezakonitem prehodu, so odvzeli prostost in ga pridržali.