Družbi bosta skupaj razvili nov osnovni model pametnega telefona, sta zapisali v skupnem poročilu. Prav tako bosta razvijali operacijski sistem Android. "Indija je na vstopu v 5G-dobo," je v videokonferenci z delničarji dejal Ambani.

Kot izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa, globalna tehnološka podjetja tekmujejo za čim večji delež ogromnega indijskega trga. "Veseli smo, da lahko v Indiji izrečemo dobrodošlico Googlu, s katerim smo sklenili partnerstvo," je novo sodelovanje še komentiral najbogatejši Indijec.

Ambani je izpostavil tudi, da je Reliance Industries prva indijska družba, ki je presegla tržno kapitalizacijo v višini 150 milijard dolarjev. To je dosegla prav z naložbo v Jio Platforms. Med podjetji, ki imajo deleže v omenjeni enoti, so sicer še Facebook, Qualcomm, Intel, TPG in Abu Dhabi Investments.

"Kar prinaša Google, je več kot le denar. Zagotavljajo nam močno podporo pri izvrševanju naših ciljev," je delničarjem še povedal Ambani.

Podružnica Jio Platforms, Reliance Jio Infocomm, po poročanju dpa zagotavlja mobilne storitve več kot 388 milijonom uporabnikom. Prav tako Jio razvija omrežje 5G, ki naj bi ga predstavilo prihodnje leto. "Ko bo omrežje enkrat zaživelo v Indiji, bo Jio Platforms v dobrem položaju, da 5G -rešitve izvaža tudi drugim telekomunikacijskim operaterjem po svetu," je sklenil Ambani.