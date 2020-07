Finančna metropola je bila eno od prvih žarišč koronavirusa, potem ko se je pojavil na celinski Kitajski. Potrdili so nekaj več kot 1500 okužb in osem smrtnih primerov, vendar so širjenje virusa hitro obvladali. V zadnjih dveh tednih pa so potrdili več kot 200 novih primerov okužb in oblasti se bojijo širjenja okužbe v gosto poseljenem urbanem območju.

Razmere so zelo zaskrbljujoče, saj pri več kot 70 odstotkih lokalnih primerov izvor okužbe ni znan.

Hongkonžani so se sicer navadili na maske, ko se je virus pojavil. Od danes pa so obvezne na sredstvih javnega prevoza. Kdor krši ukrep, mu grozi kazen v višini okoli 570 evrov.

Od danes je prepovedano tudi druženje več kot štirih ljudi, številne trgovine in lokali pa so ostali zaprti. Potrebo po ohranitvi omejitev bodo preverili vsakih sedem dni.