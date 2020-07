Skoraj polovica hrvaških županij je danes že objavila dnevna poročila o številu novih okužb, med katerimi so jih največ potrdili v karlovški županiji, v kateri so zabeležili 12 novih primerov. V treh slavonskih županijah je bilo skupno 22 primerov okužbe.

Ko gre za obalne županije, je največ novih primerov v zadnjih 24 urah prijavila splitsko-dalmatinska županija, v kateri je še devet okuženih. V istrski županiji sta dva nova primera, v zadrski pa eden, kažejo poročila županijskih štabov.

Notranji minister Davor Božinović je v torek napovedal, da bodo okrepili epidemiološki inšpekcijski nadzor na avtobusnih postajah in v pristaniščih, glede na to, da so prejeli poročila o nespoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Prevozniki naj bi zanemarjali ukrepe o medsebojni razdalji potnikov, da bi jih lahko čim več prepeljali in tako več zaslužili.

Medtem je bil test premierja Plenkovića na novi koronavirus znova negativen, je sporočila vlada v torek zvečer. Plenković se je znova testiral, potem ko je v ponedeljek vodil srečanje na vladi, ki se ga je udeležila tudi ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjak. Ministrica in večina njenih sodelavcev z ministrstva so v samoizolaciji, potem ko je bila potrjena okužba pri državni sekretarki na tem ministrstvu. Prvo testiranje Divjakove je prav tako potrdilo, da ni okužena.