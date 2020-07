V četrtek bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 19 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popoldne se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo na zahodu sončno, na vzhodu pa zmerno oblačno.

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Vpliv vremenske motnje bo zajel srednjo Evropo in Alpe. K nam bo v višinah pritekal nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na območju Alp bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo ob Jadranu razmeroma sončno, drugod pa spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in posameznimi nevihtami.