Zagorelo v ptujskem centru za ravnanje z odpadki na Gajkah

Okoli 17. ure je zagorelo ob deponiji ptujskega Centra za ravnanje z odpadki (CERO) Gajke v Spuhlji. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so zagoreli kosovni odpadki, a so požar na 120 kvadratnih metrov veliki površini hitro pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Ptuja in Spuhlje.