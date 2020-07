Trojni morilec Daniel Lewis Lee je po sedemnajstih letih prvi zapornik, ki so ga v ZDA usmrtili na zvezni ravni. Leta 1996 je mučil in umoril trgovca z orožjem, njegovo ženo in osemletno hčer, njihova trupla pa odvrgel v jezero. Sfižil naj bi se rop, s katerim bi pripadnik skupine za nadvlado belcev financiral Arijsko ljudsko republiko. »Nisem kriv. Storil sem mnogo napak, nisem pa morilec. Usmrtili boste nedolžnega človeka,« so bile njegove zadnje besede. Nekaj minut čez osmo uro zjutraj so ga razglasili za mrtvega.

Nasprotovala tudi družina žrtev Lee se je smrti sicer dvakrat poprej izognil. Prvič decembra, ko je izvršitev ustavilo okrožno sodišče, po že zaužiti zadnji večerji pa mu je v ponedeljek zjutraj življenje podaljšala še sodnica Tanya Chutkan. Razsodila je namreč, da ostaja veliko nerešenih pravnih vprašanj, zlasti glede uporabe sredstva usmrtitve. Vrhovno sodišče se z njo ni strinjalo. Enainosemdesetletna Earlene Peterson, ki ji je 47-letni Lee umoril hčer Nancy, vnukinjo Sarah in zeta Williama, je že lani za CNN dejala, naj ga nikar ne umorijo. Prosila je, naj mu kazen spremenijo v dosmrtni zapor. V navadi je, da so sorodniki žrtev prisotni na usmrtitvi, a v tem primeru zaradi razdalje – pa tudi strahu pred koronavirusom – to ni bilo mogoče. »Sram bi jih moralo biti, da sredi pandemije izvajajo smrtne kazni. In to brez prisotnosti odvetnika obsojenega ter v nasprotju s prepričanjem nekaterih sodnikov in družine žrtev,« je ogorčena Leejeva zagovornica Ruth Friedman. »Najhuje pa je, da so to izpeljali v naglici, sredi noči, ko je narod spal,« je še okrcala vlado Donalda Trumpa. Del javnosti je predsednika in vlado kritiziral, da se jima z usmrtitvijo mudi zaradi politike, ker da take kazni zahteva Trumpova volilna baza. Sporno sredstvo za smrt Lee je bil prvi od štirih na zvezni ravni, ki so mu ta teden v žilo potisnili smrtonosno injekcijo sredstva pentobarbital. Čakajoči na smrt vztrajajo, da sredstvo krši njihovo ustavno pravico do smrti, ki ne sme biti »kruta in neobičajna«, saj naj bi v preteklosti sredstvo pred samo smrtjo kriminalcem povzročilo težave, bolečine in trpljenje. Zadnji, ki so ga usmrtili na zvezni ravni, je bil leta 2003 nekdanji vojak in veteran zalivske vojne Louis Jones mlajši, ki je osem let prej ugrabil, posilil in umoril 19-letno kolegico Tracie Joy McBride. V zadnjih treh desetletjih so na smrt v zveznih primerih obsodili 78 posameznikov, v zaporu Terra Haute jih na konec življenja trenutno čaka 62. Razlika med zvezno ravnjo in posameznimi državami ZDA Večini kriminalcev sodijo na sodiščih posameznih zveznih držav, zvezna sodišča pa so namenjena najhujšim zločinom, denimo terorističnim napadom, zločinom iz sovraštva, pa tistim, storjenim v vojaških oporiščih ali indijanskih rezervatih. Države imajo do smrtne kazni različna stališča – dovoljujejo jo v 30 državah, v štirih od njih so guvernerji izdali moratorije zanje. V dvajsetih so smrtno kazen odpravili ali razveljavili.