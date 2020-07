Precej strogi, kot je razumeti županjo, ki se bo zanje primorana odločiti, če se stvari ne bodo uredile. Zanimanje za električna kolesa je veliko, manj pa je izposoje. Ta je namreč omejena, za nameček pa še dodatno okrnjena zaradi nekaterih posameznikov, ki si novost razlagajo precej po svoje in po domače. Nekateri so si trajbi kolesa namreč začeli prilaščati, kar pomeni, da so postaje prazne in drugi občani ne morejo uporabiti sistema izposoje. Zato na občini ponovno opozarjajo, da ni dovoljeno vzeti kolesa in ga parkirati doma ali pred službenim vhodom in podobno. Nekateri se z njimi vozijo celo po stopnicah.

Upravljalci so tako zaznali večje število poškodovanih koles, od predrtih pnevmatik do zvitih nosilcev sedežev in zvitih oziroma celo zlomljenih vilic kolesa. Če se bo takšno početje nadaljevalo, županja Jasna Gabrič napoveduje stroge ukrepe. Tako bodo v prihodnje omejili uporabo časovno na eno uro ali pa začeli zaračunavati prevožene kilometre. Kolesa so namreč namenjena vsem, za uporabo in ravnanje z njimi pa je treba upoštevati pravila, ki veljajo za vse.