Policisti so zdaj ugotovili, da je 46-letnik tistega dne dopoldne kolesaril za svojim bratom po lokalni gozdni cesti od Rogoze proti Miklavžu na Dravskem polju. Vozila sta po klancu navzdol, ko je v blagem levem ovinku izgubil oblast nad kolesom, padel po tleh in se poškodoval. Kljub zdravniški oskrbi je 6. julija umrl. S policijske uprave Maribor so ob tem opozorili, da bi morali biti o nesreči obveščeni takoj. »Zaradi tega bodo mariborski prometni policisti izvedli hitri postopek o prekršku, v katerem bodo izdali odločbe o prekršku pravni osebi UKC Maribor, njeni odgovorni osebi in zdravniku, ki je poškodovanega sprejel na zdravljenje,« je sporoči Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.