Brazilski skrajno desničarski predsednik Jair Bolsonaro se ne ozira na zahteve mednarodne skupnosti po zaščiti največjega in najpomembnejšega deževnega pragozda za ohranjanje svetovnega podnebnega ravnovesja. Po podatkih, ki jih je na osnovi analize satelitskih posnetkov posredoval INPE, je bilo junija 2248 požarov, to je 19,5 odstotka več kot v tem času lani. Hkrati je to največja številka za ta mesec po trinajstih letih, takrat so zabeležili 3519 požarov.

Od januarja do junija letos so v Amazoniji zabeležili skupno 7903 požare, kar je sicer 25,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, vendar se glede na junijski skokovit porast bojijo, da bo letošnja situacija bolj uničujoča od lanske. Veliko zaskrbljenost glede tega izražajo tudi mednarodne okoljevarstvene organizacije, kot sta Greenpeace in Svetovni sklad za naravo (WWF). Eden od razlogov za pesimistično napoved je, da se junija začne sušna sezona, ki traja do oktobra.

Posekajo, prodajo les, požgejo, naredijo pašnike

Poglavitni vzrok pa so namerni požigi za pridobivanje obdelovalnih površin oziroma nezakonita sečnja, in to zelo pogosto v zaščitenih predelih Amazonije, kjer živijo staroselci. Požar je samo zadnje dejanje te prakse: najprej izsekajo določeno površino pragozda, zatem odpeljejo najdragocenejši les, ki ga po navadi izvozijo po tihotapskih kanalih ali kako drugače na mednarodne trge, tudi evropske, nato manj vreden les pospravijo, preostalo pa požgejo. Tako očiščene površine si nezakonito prisvojijo in jih pozneje legalizirajo ter spremenijo v pašnike za živinorejo ali za izvozne posevke, kot so soja, koruza in bombaž.

Do konca maja je bilo v Amazoniji po podatkih Inštituta za okoljevarstvene študije v Amazoniji (IPAM) za požig pripravljenih najmanj 4500 kvadratnih kilometrov površin, kjer je bil gozd že posekan. Glede na pospešeno nadaljevanje brezobzirne in ilegalne sečnje bi utegnilo biti v naslednjih mesecih posekanih dodatnih 9000 kvadratnih kilometrov deževnega gozda, meni IPAM. Lani je bilo uničenih 10.123 kvadratnih kilometrov (kar je skoraj polovica površine Slovenije). A ne le to, svoj delež k uničevanju pragozda prispeva tudi ilegalno rudarjenje.