Če predsednik Pahor meni, da mora poklonu italijanskega politika ubitim v Bazovici v imenu sprave slediti poklon fojbam, potem pristaja na enačenje dejanj, ki so se zgodila v preteklosti – in ravno to želijo doseči tisti, ki niso bili nikdar pripravljeni obsoditi fašističnih dejanj, storjenih zoper Slovence. Z enačenjem teh dejanj se dela krivica vsem tistim, ki so trpeli in bili žrtve fašizma. In naš predsednik vidi v tem spravno dejanje? Očitno politiko razume kot umetnost laganja – prepričevanja volilcev, da se dela nekaj v njihovo dobro! Tudi njegova pretekla dejanja kažejo, da gre za prepričevanje, zavajanje, ko je pred kamerami »delal« kot gasilec, kosec, delavec v tovarni…, ko so kamere ugasnile, pa je njegovo »delo« prenehalo. Torej je treba prepričati ljudi, da »delaš« ravno to, česar v resnici ne delaš in nisi nikdar delal! Tako nas zdaj želi prepričati, da »dela na spravi«, v resnici pa s podpiranjem laži škoduje državi, katere predsednik je! Ja, tudi za državo velja, »da je lažje pridobiti nekaj kot to ohraniti«, ker je za pridobitev potrebno, da nekdo drug dela in naredi napako, za izgubo zadoščajo lastne napake.

In kaj počnejo naši teoretiki prava, ki naj bi se ukvarjali s tem, kako država deluje, funkcionira, obstane? Mislim, da bi se morali marsikaj naučiti pri srednjeveških diplomatih in funkcionarjih Dubrovniške republike; obkrožena je bila z velikimi sovražniki, ampak s spretnimi »politiki«, ki niso slišali za fakultete, je znala ohraniti samostojnost in svobodo!

Majda Koren, Ljubljana