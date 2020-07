Okrog trideset umetnikov iz vse Evrope prihaja na letošnjo 18. izvedbo festivala Art stays, ki so ga organizatorji naslovili No more silence (Brez tišine), gre pa za nadaljevanje tematik preteklih edicij, ko so udeleženci razmišljali in ustvarjali o prihodnosti (Future), krhkosti (Fragile) in naravnosti (NaturAL(L)). Tokrat jih je zanimalo, kako zvok povezuje kulturo, tradicijo in sodobno umetnost.

Zvočna umetnost Vsak umetnik predstavlja svojo tipko, noto, barvo, inštrument, glas, aktivno čustvovanje, zaznavo prostora in časa ter komunikacijo, pojasnjuje direktor festivala Jernej Forbici. Zvočna umetnost je bila vpeta tudi v njihove prejšnje edicije, vendar pa je tokrat dobila posebno pozornost: »Kot osrednjo instalacijo na to temo smo izbrali projekt Michela Spanghera; gre za orgle, imenovane Ad lib, ki delujejo s pomočjo respiratorja, tako da je zaradi pandemije tudi v tem smislu delo aktualno. Zanimiv bo tudi Koncert za mrtvo naravoRoberta Puglieseja, ki je izdelal ogromno instalacijo iz izdolbenih debel dreves, ki visijo s stropa. Zvok je ustvaril iz terenskih posnetkov rezanja debel in dolbenja, ki jih je digitalno obdelal.« Festival se bo sicer jutri odprl v Dominikanskem samostanu z avdioperformansom Klopotec orkestra belgijskega umetnika Hansa Beckersa. Isti dan bodo na Ptujskem gradu svoje zvočne instalacije razstavili ameriška umetnica Lynn Book, vizionarski singapurski zvočni umetnik Zul Mahmod in Nicolo Masiero Sgrinzatto iz Padove. V Salonu umetnosti pa bo švicarski umetnik Robin Meier izvedel glasbeni eksperiment Dream machine (Sanjski stroj). Prvi festivalski dan se bo končal na Slovenskem trgu z domačo umetnico Saro Korošec, ki deluje pod artističnim imenom Muzikačaka. Osrednji razstaviščni prostor bo sicer v Galeriji mesta Ptuj, kjer se v soboto odpira osrednja razstava Brez tišine, ki bo na ogled postavila dela šestih sodelujočih avtorjev po izboru organizatorjev. Med udeleženci letošnjega festivala bo še nekaj slovenskih umetnikov – fotograf Stojan Kerbler, intermedijski umetnik Marko Batista, kiparka Milojka Drobne, zvočni umetnik Miha Ciglar in drugi. Vse razstave, ki jih bodo odprli v času festivala, bodo na ogled do 19. septembra. Čeravno veljajo izredne razmere zaradi koronavirusa, naj bi umetnikom iz tujine vseeno uspelo pripotovati na festival, tako da organizatorjem ni bilo treba v programske kompromise. »Zagotovo pa na Ptuj ne bo ameriške umetnice Lynn Book, vendar nam je materiale za svojo instalacijo poslala vnaprej, zdaj pa smo njeno instalacijo na gradu že postavili po njenih navodilih. Tudi Mahmoda ne bo, a je sodeloval že lani in je tokrat – na daljavo – predelal konstrukcijo iz lanskega leta in nam poslal nove datoteke za projekt,« pravi direktor.