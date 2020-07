(Foto: DPA)

Zakaj jih je napadel, jim še vedno ni uspelo ugotoviti, vedo pa, da se je v beg pognal do zob oborožen. Pri sebi naj bi imel pištolo, nož, pa tudi lok in puščice, oblečen je v vojaška kamuflažna oblačila. Javnost opozarjajo, da je nevaren, zato naj se ljudje ne odpravljajo na nepotrebna pohajkovanja. Moški dodobra pozna gozd in njegovo okolico, kar policistom pri lovu nanj predstavlja dodatne težave. Ekscentrik, ki je lokalnim prebivalcem dobro poznan, se je po tistem, ko so ga zaradi neplačevanja najemnine vrgli iz stanovanja, najprej preselil v avto in na bazen, nato v kolibo na robu gozda. Tam se je tudi v nedeljo pripetil incident s štirimi policisti, ki jim je vzel službene pištole in pobegnil. »Gozdni Rambo«, kakor mu zdaj pravijo v medijih, naj bi bil težavna, neprilagojena oseba, v preteklosti so ga obravnavali zaradi vihtenja sablje na neki zabavi, leta 2010 pa je pristal v zaporu, ker je s puščico ustrelil svoje takratno dekle. Domnevno naj bi imel tudi hujše duševne težave.