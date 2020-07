Beroš je povedal, da je trenutno na Hrvaškem 1183 obolelih s covidom-19, od katerih jih je 81 na zdravljenju v bolnišnicah. Na ventilatorjih je pet obolelih. Na Hrvaškem so od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, zabeležili 3827 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupno 120 bolnikov.

Beroš je prav tako sporočil, da so v preteklih 24 urah opravili 1824 testov na okužbo, doslej pa skoraj 96.000. Med okuženimi je nekaj več kot 51 odstotkov žensk.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je novinarjem potrdil, da so posamezne primere okužb ali v družinah ugotovili tudi med turisti. Gre za državljane Srbije, Švedske, ZDA in Severne Makedonije, za katere so ugotovili, da so prišli okuženi na Hrvaško. Pojasnil je, da so srbskega državljana vrnili v domovino ter da potekajo pogovori o vrnitvi domov tudi dveh ameriških pilotov. Švedska in makedonska družina pa sta se odločili, da bodo ostali v samoizolaciji v apartmajih na Hrvaškem. Za britanskega državljana in češko družino pa še ni znano ali so se okužili na Hrvaškem ali že pred prihodom v državo, je dejal Capak.

Med drugim je izpostavil, da je bilo v preteklih 14 dneh največ primerov okužb v državi na območju Zagreba in Slavonije, posebej v Đakovu. Po drugi strani v nekaterih županijah, med njimi međimurski, skoraj niso zabeležili novih okužb. Med drugim je izpostavil tudi istrsko in primorsko-goransko županijo, v katerih je po zelo dobrem epidemiološkem obdobju nekaj več primerov okužbe v zadnjih dneh.

Iz štaba civilne zaščite istrske županije so danes poročali o šestih novih primerih okužbe, med katerimi so za štiri znani viri okužb. V primorsko-goranski županiji je bilo devet novih primerov. Od tega je sedem okužb med pomorščaki, dva pa v dentalni medicini, so pojasnili. Ko gre za ostale županije ob hrvaški obali, je bilo pet primerov na območju splitsko-dalmatinske županije, po eden na območju zadrske in šibeniško-kninske, medtem ko v dubrovniško-neretvanski županiji ni bilo novih primerov, kažejo poročila posameznih županij.

V preteklih 24 urah je bilo tudi več kot 20 na novo okuženih v Slavoniji, medtem ko se je v primerjavi s prejšnjimi dnevi občutno zmanjšalo število okuženih na območju Zagreba, kjer so od ponedeljka potrdili pet novih primerov.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.