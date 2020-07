"Zaradi kršenja klubske discipline in storjene škode ugledu kluba, se je klub odločil, da bo odpovedal pogodbo z letošnjo okrepitvijo Belminom Halilovićem. Klub se distancira od takšnih in podobnih stvari, od svojih članov pa zahteva, da se osredotočijo izključno na športne in poklicne obveznosti, ki jih prinaša nogomet," je zapisano v izjavi Modriče, kluba iz Republike Srbske, ene od dveh entitet v Bosni in Hercegovini, poleg Federacije Bosne in Hercegovine.

Triindvajsetletni branilec je s klubom 10. julija podpisal pogodbo. Le štiri dni kasneje pa je že ostal brez delodajalca. Na spletu je namreč zaokrožil posnetek zaslona njegovega Facebook profila, na katerem se je ponašal z majico z motivom Republike Srbske, pod njo pa je pripisal naj živi Ratko Mladić.

Objava je postala viralna ravno ob obeleževanju 25. obletnice pokola v Srebrenici, generalu Ratku Mladiću pa se kot enemu najbolj odgovornih trenutno na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine sodi zaradi genocida in drugih vojnih zločinov v Srebrenici.

Kot navaja postal SportSport.ba, je šlo najverjetneje za neslano šalo. Zaradi neprostovoljne spletne senzacije Halilović nenehno prejema grožnje, ostal pa je tudi brez kluba.

Halilović je danes s tresočim glasom poklical uredništvo portala SportSport.ba in ga prosil, če lahko predstavi svojo plat zgodbe, saj, kot pravi, nima več česa izgubiti.

"Nimam več česa izgubiti, verjemite, vse sem izgubil. Tega ne počnem, da bi se opral krivde, to počnem zaradi svoje družine, ki preživlja vse to skupaj z mano," je povedal nekdanji član mladinske ekipe FK Sarajevo.

Sam pravi, da je bil žrtev svojega partnerja, ki ga je izrabil za to potegavščino. "Fotografija je bila neslana šala. Izkazalo se je, da sam na dan obletnice genocida poveličeval Ratka Mladića, v bistvu pa je fotografija bila posneta 1. julija, za kar imam dokaz. In bila je odgovor temu mojemu 'prijatelju' na njegovo fotografijo z bosansko lilijo."

"Vse se je na koncu uporabilo za maščevanje, čeprav je bila to izključno moja krivda, ker se ne bi smel šaliti na takšen način. Moj oče je bil pripadnik Armade BiH. Zaradi vsega tega ne vem, kdaj bom sploh lahko odšel v Sarajevo, vsakodnevno dobivam grožnje," je za portal dejal nogometaš.

"Prejemam tudi več kot 700 sporočil na Instagramu. Nenehno prejemam grozilna sporočila, to, kar trenutno preživljam, ne bi želel niti sovražniku," je na koncu dejal Halilović.