Od začetka izbruha so v Avstriji danes do 14. ure skupno potrdili 18.972 okužb, umrlo je 683 oseb, povzema podatke ministrstva za zdravje avstrijska radiotelevizija ORF.

Največ aktivno okuženih je trenutno v Zgornji Avstriji, in sicer 542, sledi Dunaj s 394 primeri. Najmanj primerov je na Predarlskem, kjer je aktivno okuženih pet oseb, sledi avstrijska Koroška z 18 primeri.

Tako kot v številnih evropskih državah, ki so bile marca in aprila hudo prizadete v pandemiji, so tudi v Belgiji uspeli zelo zmanjšati število okužb z uvedbo karantene, ki je sedaj odpravljena, poroča agencija Reuters na spletni strani.

BiH in Kosovo s po skoraj 190 novimi okužbami s koronavirusom

V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 189 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je dvakrat več kot v ponedeljek, a veliko manj kot minuli konec tedna, ko so dnevno poročali o več kot 300 okužbah. Tudi na Kosovu so v zadnjih 24 urah potrdili 187 novih okužb.