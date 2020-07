Direktor poliklinike za otroke in mladostnike univerzitetnega kliničnega centra v Dresdnu Berner je ob tem po poročanju nemškega dnevnika Frankfurter Allgemeine Zeitung dejal, da so otroci "prej zavorna cokla okužbe". "Niso se širile vse okužbe, ki so jih pri njih potrdili," je dodal.

Nemški znanstveniki so hkrati ugotovili, da je odstotek imunizacije bistveno manjši, kot so prvotno mislili, saj ta ni bistveno večja kot ob začetku pandemije. Skupno so pri dijakih opravili 254 krvnih testov, protitelesa na sars-cov-2 pa so potrdili samo v 12 primerih.

"Stopnja imunizacije pri skupini, ki je sodelovala v raziskavi, je tako manj kot odstotek in bistveno nižja, kot smo pričakovali," je še dejal Berner.

Hkrati znanstveniki v tistih šolah, kjer so potrdili najmanj en primer okužbe, niso potrdili nadaljnje širitve okužb. "Iz tega se da zaključiti, da šole niso postale žarišča," je še ocenil nemški znanstvenik. Štirje od petih dijakov so namreč navedli, da so po ponovnem odprtju šol imeli redne socialne stike s sošolci in družinskimi člani.

Nemški znanstveniki so od ponovnega odprtja šol na Saškem protitelesa ugotavljali pri okoli 1500 dijakih in 500 učiteljih. V raziskavi je sodelovalo 13 šol. Pri petih sodelujočih so že pred tem potrdili okužbo z novim koronavirusom, prav tako so pred tem okužbo potrdili v nekaterih šolah in 24 gospodinjstvih udeležencev raziskave. Med samo raziskavo so potrdili samo sedem novih okužb, kar nakazuje, da se virus ne širi zelo med samimi družinskimi člani.

Pri samo enemu sodelujočemu znotraj 24 gospodinjstev, kjer so predhodno že potrdili okužbo z novim koronavirusom, so v raziskavi potrdili protitelesa. "To pomeni, da se večji del šolarjev kljub okužbi v družini ni okužil," je pojasnil Berner. Dodal je, da bi bilo potrebno te ugotovitve upoštevati pri odločitvah o ukrepih, ki se nanašajo na omejitve stikov.

Saška deželna vlada je ob tem v ponedeljek sprejela odločitev, da se bo v saške šole po poletnih počitnicah jeseni vrnilo običajno šolsko življenje. Novo šolsko leto se v tej nemški zvezni deželi začne 31. avgusta.

Saška je bila sredi aprila letos prva nemška zvezna dežela, ki je deloma ponovno odprla šole.