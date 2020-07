Povečana naročila so, kot so v sporočilu za javnost navedli v Gorenju, "dobra novica za podjetje in njegove zaposlene" in so rezultat ukrepov, ki jih je vodstvo sprejelo za okrepitev poslovanja, za prilagajanje razmeram, ki so posledica pandemije bolezni novega koronavirusa, ter za izboljšanje poslovnih rezultatov. "Vsi ti ukrepi so prinesli pozitiven preobrat, saj je bil junij prvi dobičkonosni mesec v tem letu," so poudarili.

Kljub temu poslovni rezultat ob polletju ostaja negativen, prav tako so razmere na trgih še naprej negotove in nestabilne. Ne podjetje ne širše poslovno okolje doslej še nista bila soočena s tako nepredvidljivimi in hitro spremenljivimi okoliščinami, katerih trajanja ni mogoče napovedati, so zapisali in dodali, da mora zato mora podjetje še naprej izvajati vse ukrepe za krepitev poslovanja ter se tudi v prihodnje hitro odzivati na spremembe v poslovnem okolju.

Tako so napovedali, da bodo v podjetju Gorenje, v katerem je bilo napovedano zmanjšanje števila zaposlenih, "za izboljšanje delovne učinkovitosti uporabili mehke metode". Program presežnih delavcev, ki so ga v zadnjih tednih pripravljali v Gorenju, torej ne bo sprejet.

Podjetje je o tem, da ne bodo sprejeli programa presežnih delavcev in da ne bo odpuščanj, sindikat obvestilo danes zjutraj. "Pozdravljamo, da je delodajalec upošteval naše pripombe in predloge," je za STA pisno sporočil predsednik sindikata Skei v Gorenju Žan Zeba.

Dodal je še, da bo vodstvo podjetja na današnji seji sveta delavcev predstavilo analizo naročil in potreb za prihajajoče mesece. V nadaljevanju pa si v sindikatu želijo, da se celotno podjetje čim bolj osredotoči na izpolnitev zastavljenih ciljev in doseganja dobrih rezultatov, "od katerih bomo imeli korist vsi deležniki", je še zapisal Zeba.

Kitajski lastniki Gorenja so sicer aprila letos napovedali odpuščanja v svojem celotnem evropskem delu skupine. V Sloveniji so v začetku junija odpovedi iz poslovnih razlogov najprej prejeli zaposleni v družbi Hisense Gorenje Europe, in sicer 46 zaposlenih. Največje odpuščanje pa je vodstvo predvidelo v proizvodni družbi Gorenje, kjer naj bi bilo čez 300 presežnih delavcev.

Kot so danes poudarili v Gorenju, je bilo vodstvo družbe Hisense Gorenje v zadnjih dveh mesecih osredotočeno na povečanje prodaje, pospešek spletne prodaje in e-poslovanja, v podjetju tudi spreminjajo poslovne modele, zmanjšujejo stroške in še naprej povečujejo proizvodno učinkovitost. "Vse te operativne spremembe so nujne za dolgoročno preživetje družbe ter zagotavljanje delovnih mest v sedanjih nepredvidljivih in povsem novih okoliščinah, povezanih s koronavirusom, s katerimi se spopada gospodarstvo na globalni ravni," so poudarili.

V družbi so sicer odločeni, da bodo pozitivni trend iz junija ohranili tudi v prihodnjih mesecih.