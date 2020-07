Francoska vlada je dogovor v ponedeljek podpisala s sindikati zdravstvenih delavcev po tednih pogajanj. V povprečju se bo plača zvišala za 183 evrov.

Zdravstveni delavci, ki so jih med koronavirusno krizo tudi v Franciji hvalili zaradi njihovega dela, so zahtevali dodatno priznanje ter na protestih terjali povišanje plač in boljše financiranje bolnišnic.

V Franciji, ki je v Evropi med najhuje prizadetimi državami v epidemiji covida-19, so doslej potrdili več kot 200.000 okužb in več kot 30.000 zaradi novega koronavirusa.