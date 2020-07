Slaba dva meseca sta minila od vrnitve nogometa po prekinitvi zaradi epidemije koronavirusa. Premor je nekoliko premešal razmerja moči med klubi. Največ uspeha žanjejo igralci, ki so med karanteno dosledno spoštovali navodila kondicijskih trenerjev in se niso preveč zapustili. Koronakriza je tako prinesla zmagovalce in poražence v posameznih ligah, zagotovo pa bo vplivala tudi na razplet avgustovskih bojev v evropskih pokalih. Bržčas bosta imela največ težav PSG in Lyon, saj so francoske oblasti (pre)hitro odpovedale sezono.

Prerojena kluba iz Manchestra Angleško prvenstvo bi lahko bilo po premoru bolj atraktivno, če si ne bi Liverpool že marca priigral neulovljive prednosti pred tekmeci in konec junija potrdil prvega naslova prvaka po treh desetletjih. Najboljša forma v poletnih mesecih namreč krasi njegovega najbližjega zasledovalca Manchester City, ki ima najboljši izkupiček med premierligaši. Solidna forma Cityja je razlog za optimizem zaradi avgustovske končnice v ligi prvakov, v kateri bodo meščani po razsodbi mednarodnega športnega razsodišča lahko nastopali tudi v prihodnji sezoni. Kazen Uefe, da zaradi kršenja finančnega fairplaya klub dve sezoni ne sme nastopati v evropskih tekmovanjih, so v Lozani odpravili, za nameček pa mu znižali globo s 30 na 10 milijonov evrov. Leicester, angleški prvak izpred štirih let, se je pred pandemijo spogledoval z drugim mestom, a nato zabredel v globoko krizo. Zaradi šestih osvojenih točk na sedmih tekmah moštvo trepeta za četrto mesto, ki prinaša nastope v ligi prvakov. Za ovratnik jim diha Manchester United, ki je minuli teden proti Aston Villi vpisal četrto zaporedno zmago. Vsakokrat so slavili s tremi goli razlike, kar se v Angliji doslej še ni primerilo.

Lazio popustil, Atalanta je vroča Ko so po delno odigranem 26. krogu v Italiji prekinili prvenstvo, je Lazio veljal za največji hit sezone. Rimljani so po nizu uspehov predstavljali največjo grožnjo pohodu Juventusa na deveti zaporedni naslov prvaka, a so v nadaljevanju pogrnili na preizkusu zrelosti. Lazio je v zgoščenem ritmu tekem na dosedanjih šestih dvobojih zbral štiri poraze in izpadel iz boja za scudetto. Na Apeninskem polotoku po premoru najbolje igra Atalanta (Josip Iličić), ki je blestela že pred prekinitvijo tekmovanja. Moštvo iz Bergama je dobilo prvih šest tekem in v soboto skoraj ugnalo tudi Juventus, ki je z dvema enajstmetrovkama izvlekel remi. Atalanta utegne postati sila neugodna tudi v ligi prvakov, kjer jo v četrtfinalu čaka PSG, saj igra izjemen nogomet z ogromno zadetki. Solidne predstave kažeta tudi preostala italijanska predstavnika v ligi prvakov Juventus in Napoli (oba po štiri zmage, remi in poraz), s tem da so Neapeljčani prav Torinčane ugnali v finalu pokala. Med zmagovalce koronakrize lahko uvrstimo še Milan in Sassuolo.

Bayern doma brez konkurence Čeprav je že ob prekinitvi nemškega prvenstva kazalo, da si bo Bayern zagotovil osmi zaporedni naslov prvaka, je nekaj dvomov vendarle ostalo. Borussia iz Dortmunda je za Bavarci zaostajala vsega štiri točke, Leipzig pet, Borussia iz Mönchengladbacha šest in Bayer osem. V nadaljevanju je moštvo trenerja Hansa Dietra Flicka prestavilo v najvišjo prestavo, dobilo vseh devet obračunov in jubilejno 30. državno zvezdico osvojilo s 13 točkami naskoka pred Dortmundčani. Ob tem so Bavarci dobili še finale pokala proti Bayerju, zato so zaradi izjemne forme med glavnimi favoriti za zmago v ligi prvakov. A pozor – nemško prvenstvo so sklenili že 27. junija, liga prvakov pa se bo nadaljevala 7. avgusta, kar Bayernu omogoča daljši premor od konkurence. Nekateri bavarski igralci dopust preživljajo s sproščanjem na plažah, vratar Manuel Neuer pa pri naših južnih sosedih tudi s prepevanjem pesmi proustaškega hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Nemčija ima v ligi prvakov v ognju še Leipzig, ki je obdržal tretje mesto in bo v naslednji sezoni znova nastopal v ligi prvakov. Uspešen je bil tudi Hoffenheim, ki je bil po osvojenih točkah od prekinitve dalje skupaj z Eintrachtom iz Frankfurta na tretjem mestu in si zagotovil nastop v evropski ligi. Razočarala je predvsem Borussia iz Dortmunda, ki je dobila šest tekem in tri izgubila, kar ji je onemogočilo, da bi ohranila stik z Bayernom.