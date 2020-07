Pandemija novega koronavirusa v ZDA ne popušča. Čez lužo so prejšnji petek zaznali dnevni rekord z več kot 71.000 novookuženimi, že ves teden pa se številke vrtijo okoli 60.000 novih primerov na dan. Kljub temu v vodstvu košarkarske lige NBA in hokejske lige NHL načrtujejo vrnitev na tekmovalna igrišča. Košarkarji bodo na parket stopili 30. julija, hokejisti pa se bodo v ledne dvorane podali dva dni kasneje.

Košarkarji so že začeli svoje priprave na nadaljevanje sezone, ki je bila prekinjena 11. marca. V Disney Worldu v Orlandu na Floridi se je zbralo dvaindvajset ekip, ki še imajo možnost za preboj v končnico. Še pred prihodom so morala vsa moštva opraviti testiranja na novi koronavirus. Od 23. do 29. junija so izvedli 351 testov med igralci, pozitivnih je bilo 25. Med moštvenim osebjem so med 884 testi odkrili deset novih okužb. Čeprav komisar lige NBA Adam Silver napoveduje, da bodo še naprej odkrivali posamezne primere, pa upa, da večjega naraščanja števila okužb ne bo. »Zelo zaskrbljeni bi bili, če bi se izkazalo, da so naši košarkarji preživeli celotno karantensko obdobje brez okužbe, nato pa bi se okužili tukaj. To bi pomenilo, da obstaja zelo velika luknja v tem našem mehurčku,« je dejal Silver in napovedal, da bi se v tem primeru košarkarski kampus moral zapreti, sezono pa bi morali ponovno prekiniti in zelo verjetno celo odpovedati.

Nekatere ekipe bodo v zaključku sezone nastopile brez svojih najboljših košarkarjev, ki bodo turnir v Orlandu izpustili zaradi poškodbe, okužbe z novim virusom ali pa so se enostavno odločili, da zaradi tveganja z okužbo ne bodo nastopili. Najnovejša vest prihaja iz vrst moštva Los Angeles Lakers, ki se bo moralo od šest do osem tednov znajti brez Rajona Ronda, ki si je na treningu v Orlandu zlomil palec na desni roki. Bo pa nadaljevanje sezone po prekinitvi tudi v znamenju boja proti rasizmu in diskriminaciji, vodstvo lige je namreč odobrilo 29 sloganov, ki jih bodo igralci lahko nosili na zadnji strani dresa namesto priimka. A po videokonferenci po prvem treningu na Floridi je eden največjih zvezdnikov lige LeBron James sporočil, da sam na dresu političnega sporočila ne bo imel. »Še naprej bom zunaj parketa in v pogovoru z vami nadaljeval delo in podpiral gibanje Black Lives Matter. Toda menim, da ni treba, da na dresu nosim sporočilo, da bi ljudje razumeli mojo misijo,« meni James. Na turnirju na Floridi bodo prisotni vsi trije slovenski košarkarji v ligi NBA – Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar.

Priprave začeli tudi hokejisti Včeraj so se na nadaljevanje sezone začeli pripravljati tudi hokejisti iz lige NHL. Razširjeno končnico s 24 moštvi bodo ekipe vzhodne konference odigrale v Torontu, moštva zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bo oktobra tudi finale za Stanleyjev pokal. V Kanadi ne bo najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja, saj so Los Angeles Kings ostali brez možnosti za preboj v končnico. Hokejisti lahko zaključni turnir izpustijo, za to pa jim ni treba podati razloga in ne morejo biti sankcionirani. Prvi se je za takšno potezo odločil kanadski obrambni igralec Travis Hamonic, sicer član moštva Calgary Flames. Protokol lige NHL vključuje še pravila, da do konferenčnih finalnih tekem z igralci ne bo družin, nujni pa so vsi že znani higienski ukrepi (maske, varnostna razdalja…). Do zdaj so med hokejisti opravili okrog 3000 testov, med katerimi je bilo 35 pozitivnih. Vse ekipe bodo imele v zavarovanem okolju 52 članov, od tega največ 31 igralcev. Prav vsi bodo morali vsak dan opraviti testiranje na novi koronavirus, v primeru okužbe pa jih čaka štirinajstdnevna karantena.