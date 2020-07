Na Okrešlju plaža, na Korošici bivalni zabojniki

Potem ko je celjskemu Planinskemu društvu Matica novembra lani pogorel Frischaufov dom na Okrešlju, pred dvema letoma pa tudi Kocbekov dom na Korošici, so na obeh priljubljenih planinskih točkah poskrbeli za to, da si planinci lahko odpočijejo in se okrepčajo.