Kar je bilo, je bilo, kar bo, bo…

‘Zgodovine ne moremo izbrisati,« je ob podpisu protokola o vrnitvi Narodnega doma v Trstu rekel predsednik Italije. Kaj pa lahko država naredi z zgodovino? So trenutki in kraji, ko se ne more izogniti temu, da se ukvarja z njo. Slovenski predsednik mu je odgovoril, da ga »prevevajo občutki sreče«, ker je bila krivica popravljena in je zadoščeno pravici.