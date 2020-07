Seveda pa so tudi tokrat v ospredju tehnološke delnice, ki jih najdemo razpršene med tri različne sektorje: tehnologijo, komunikacijske storitve in trajne potrošne dobrine. Tehnološke delnice so letos pridobile že 18 odstotkov vrednosti, potem ko so lani dosegle kar 51-odstotno rast. Koronavirus jih ni oslabil, ravno nasprotno, naredil jih je še bolj privlačne. Vrednost vseh tehnoloških delnic predstavlja že več kot 40 odstotkov indeksa S&P 500. Skupaj imajo tržno kapitalizacijo večjo od 11 trilijonov dolarjev, kar je le malo manj od vrednosti BDP evrskega območja. Res impresivno! To ni nenavadno. Vsaj dokler večina centralnih bank izvaja množično odkupovanje obveznic, likvidnosti na kapitalskih trgih ne bo zmanjkalo.

Po takšni rasti pa se je vseeno smotrno vprašati, kakšna so relativna vrednotenja. Analitiki za letos za delnice iz indeksa S&P 500 pričakujejo 3,9-odstotni upad prihodkov in 21,5-odstotni upad dobičkov, kar za trenutne ravni delnic pomeni kazalnik PE, ki pove razmerje med tržno ceno delnice in čistim dobičkom na delnico in znaša okrog 25. Če bi se dobički podjetij naslednje leto res dvignili, kot se pričakuje, za 28 odstotkov, potem trenutno vrednotenje ni visoko. Vseeno je taka napoved, upoštevajoč trenutno stanje pri zajezitvi širjenja koronavirusa in možnosti iznajdbe cepiva, razmeroma optimistična. Kazalnik PE je pri tehnoloških delnicah 32, ampak pri nekaterih podjetjih, kot je na primer Amazon, znaša vrednost tega kazalnika neverjetnih 170. Pri proizvajalcu avtomobilov Tesla pa še dvakrat več. Podobno je s kazalnikom PS ali kapitalizacijo družbe glede na celotne prihodke. V nekaterih primerih znaša ta kazalnik tudi čez 10.

A kazalniki v trenutnem okolju niso v ospredju. Rek prodaj delnice v maju, pojdi na dopust in se na borzo vrni v septembru, letošnje leto ni veljal. Bolj pravilno bi bilo reči: kupi po koroni in drži. Drži, dokler se bo tiskalo. Dodajaj ob padcih.