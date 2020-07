Obsodba izjave predsednika Vlade RS Janeza Janše o razlogih za genocid v Srebrenici

Kot predsednik nekdanjega Sarajevskega komiteja in organizator humanitarne pomoči Mednarodnega PEN za begunce iz nekdanje Jugoslavije in pisatelje v obleganem Sarajevu v letih 1991–1995 najostreje obsojam zgodovinsko zgrešeno, neetično, cinično in politikantsko izjavo Janeza Janše, predsednika vlade RS, o razlogih tragičnega genocida v Srebrenici.